До кінця року на лінії вийдуть 20 трамваїв київського виробництва

Київ. 8 травня. УНІАН. Транспортний парк столиці до кінця року поповнять 20 трамваїв київського виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час ознайомлення з двома першими київськими трамваями, які вийшли на лінію швидкісного трамваю.

«До кінця року ми плануємо поставити ще мінімум 20 одиниць такої нової техніки на трамвайні колії в місті Києві. На це виділено 100 млн грн», - сказав О.Попов.

Він разом з журналістами проїхав новим трамваєм з кінцевої зупинки швидкісного трамваю «Кільцева дорога» до вул. Старовокзальної. Голову КМДА супроводжував керівник КП «Київпастранс» Микола Ламбудський, який поінформував, що у київських трамваях - нова система управління тягою, новий дизайн та комплектація салону, встановлений кондиціонер американського виробництва, який забезпечує мікроклімат у вагоні, а також встановлено відеспотереження для водія.

За його інформацією, один трамвайний вагон київського виробництва коштує 4,8 млн. грн.

Передбачено, що до середини літа пасажирів обслуговуватимуть 8-10 таких трамваїв.

Також, за інформацією М.Ламбудського, всього в Києві 300 одиниць трамвайних вагонів, з яких 84% мають потребують оновлення.