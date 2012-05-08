Київ хоче будувати не менше 4-х станцій метро на рік

Київ. 8 травня. УНІАН. Київ направить до Кабінету міністрів пропозиції щодо збільшення щороку введення в експлуатацію нових станцій метрополітену із 2 до 4.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Через пару тижнів ми підготуємо наші пропозиції для Кабінету міністрів – буде доповідь прем’єр-міністру, щоб ми узгодили програму будівництва метро на наступні роки. Я думаю, нам потрібно виходити на будівництво не 2, а 4 станцій в рік. Для цього треба вирішити питання по фінансуванню», - сказав О.Попов.

За його словами, з цього приводу у столиці є свої напрацювання і є допомога уряду. «І в наступному році ми можемо вийти на більш інтенсивні темпи будівництва метро в Києві», - висловив сподівання О.Попов.