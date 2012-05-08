У парку "Позняки" планується побудувати шість плаваючих фонтанів

Київ, 8 травня. УНІАН. Після завершення реконструкції у парку "Позняки", що на перетині проспекту Григоренка та вулиці Драгоманова (Дарницький район) планується відкрити шість плаваючих фонтанів на озері, прилеглому до парку.

Про це УНІАН повідомили в Дарницькій райдержадміністрації.

Проект реконструкції парку також передбачає будівництво музичного світло-динамічного фонтану "Закоханих" з кольоровим підсвічуванням, ремонт пішохідних доріжок, ремонт мереж зовнішнього освітлення парку, ремонт тротуарної плитки та підпірних стін, ремонт сходів до води, реконструкція поливального водопроводу, озеленення.