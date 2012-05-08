В Голосіївських скверах з’являться паркові скульптури з дерева
10:13, 08 травня 2012Київ
1
Учні Київського вищого професійного училища деревообробки, які виготовили скульптури сподіваються, що кияни дбайливо ставитимуться до нових казкових жителів парків району.
Київ, 8 травня. УНІАН. У скверах та парках Голосіївського району будуть встановлюватися дерев`яні скульптури, виготовлені учнями Київського вищого професійного училища деревообробки.
Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, такі скульптури нещодавно були передані представникам районної адміністрації.
Тепер цей приємний та красивий подарунок тішитиме дорослих та малих в парках та скверах району. Виконавці скульптур сподіваються, що кияни дбайливо ставитимуться до нових казкових жителів парків та скверів району.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter