Роботу станції метро «Майдан Незалежності» 9 травня обмежать

Буде закрита для входу-виходу на час святкувань

Київ. 8 травня. УНІАН. 9 травня станція метро «Майдан Незалежності» буде закрита для входу та виходу пасажирів з 7.00 і до закінчення загальнодержавних заходів на Майдані Незалежності. У зазначений період станція працюватиме тільки на пересадку з лінії на лінію.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Столичний метрополітен цього дня також передбачить повний випуск рухомого складу на лінію відповідно до графіків руху поїздів, а при необхідності введе резервні одиниці транспорту .