11 травня Київ зустріне Кубок Європи

Київ. 8 травня. УНІАН. Цієї п`ятниці, 11 травня, Кубок Анрі Делоне, який завоює переможець УЄФА ЄВРО-2012, урочисто прибуде до столиці України, де протягом вихідних буде виставлений на загальний огляд на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

Святкова церемонія прибуття кубку до Києва розпочнеться 11 травня о 14.00 у колонній залі КМДА, по завершенні якої о 15.15 відбудеться вуличний парад, що прямуватиме Хрещатиком до Майдану Незалежності. О 19.00 для всіх, хто прийде привітати прибуття кубку до України, на Майдані Незалежності заспівають гурти «СКАЙ», «КРИХІТКА», ТНМК, ГАЙТАНА і «ВОПЛІ ВІДОПЛЯСОВА».

На вихідних усі охочі зможуть сфотографуватися з кубком з 10.00 до 20.00 на Майдані Незалежності. Крім того, на шанувальників футболу чекають різні розважальні заходи, демонстрація найяскравіших моментів з історії чемпіонатів Європи, матчі на міні-полях, конкурси та багато іншого.

У конкурсах буде розіграно кілька квитків на матчі ЄВРО-2012. Якщо дозволить погода, поруч із кубком Анрі Делоне увечері 12 і 13 травня розташується 35-метрова повітряна куля у формі трофея.

Після Києва Трофі-тур вирушить до Івано-Франківська, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Львова, а завершиться турне 26 травня на березі Чорного моря в Одесі.

До цього кубок демонстрували у Польщі.