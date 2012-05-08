9 травня центр столиці перекриють для проїзду

Київ. 8 травня. УНІАН. У зв’язку із загальнодержавними та загальноміськими заходами, які відбуватимуться у центрі Києва з нагоди Дня Перемоги, 9 травня буде перекрито рух усіх видів транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Так, згідно з документом, із 08.00 і до завершення заходів із покладання квітів перекриють рух на території Парку Вічної Слави на вул. Лаврській від площі Слави до вул. Цитадельної, на алеї Героїв Крут; на вул. Хрещатик від Бессарабської площі до Європейської площі з 06.00 до 23.00 (із забороною руху транспорту Європейською площею включно з 06.00 до 13.00).

Також заборонять проїзд із 07.30 до 13.00: на вул. Б. Хмельницького від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської; на вул. Прорізній від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської; на вул. Інститутській від вул. Хрещатик до вул. Ольгинської; на вул. Городецького від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької; на вул. Михайлівській від вул. Хрещатик до Михайлівської площі; на вул. Софійській від пров. Михайлівського до вул. Малої Житомирської; на вул. Малій Житомирській від вул. Софійської до пров. Михайлівського.

Відповідно до розпорядження, міськадміністрація проситиме Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити супровід патрульними автомобілями Державтоінспекції автобусів, що перевозитимуть ветеранів у разі надходження відповідних звернень до Управління ДАІГУ МВС України в м. Києві.