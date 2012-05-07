У 5 житлових будинках реконструюють системи теплопостачання

Київ. 7 травня. УНІАН. У 5 житлових будинках столиці реконструюють системи теплопостачання.

Як повідомляє офіційний сайт Київської влади, відповідним розпорядженням, що підписав голова КМДА Олександр Попов, затверджено перелік об’єктів, у яких найближчим часом розпочнуть ремонт.

Так, серед перших об’єктів реконструюють системи теплопостачання житлових будинків за такими адресами: просп. Науки, 35, корпус 3, Стратегічне шосе, 37, вул. Толбухіна, 6, вул. Перемоги, 5 та просп. Перемоги, 61.

Замовником проектування та реконструкції зазначених робіт визначено комунальне підприємство «Київбудреконструкція». Після реконструкції та комплектації необхідним обладнанням, житлові будинки будуть введені в експлуатацію згідно з запланованим графіком.

Розпорядженням передбачено, що все майно після завершення робіт буде зараховано до

комунальної власності територіальної громади Києва з подальшою передачею

у володіння та користування ПАТ «Київенерго».