На місці Іподрому можуть побудувати діловий район «Київ-Сіті»

Київ. 7 травня. УНІАН. Київський іподром можуть знести і на його місці спорудити міжнародний діловий район «Київ-Сіті».

Як повідомляє «Сегодня», про перенесення іподрому до Пирогова заявив на онлайн-конфереції у редакції цього видання заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

За його словами, 38 га землі визначили як ймовірний, один з п`яти, майданчик для будівництва «Київ-Сіті».

«Насправді іподром у нинішньому вигляді використовуватися не може. Потрібно вкласти кілька мільйонів доларів, щоб він відповідав сучасним стандартам і щоб там можна було проводити скачки. Завжди іподроми будували за містом. А якщо місто зможе виручити кілька сотень мільйонів доларів до бюджету від реалізації цього проекту, а потім побудувати новий іподром за $3-5 млн., то чому треба від них відмовлятися?», - відзначив Р.Крамаренко.

Співробітники іподрому, наїзники, люди, які живуть завдяки іпотерапії, і просто любителі постежити за кінними перегонами об`єдналися проти перенесення іподрому у Пироговому і вже розіслали листи Президенту і голові КМДА з вимогою не знищувати «арену», пише видання.

За словами директора іподрому Олександра Шинкаренка, нинішній іподром будували 45 років тому практично на воді, тому він здивований ідеєю будувати на території висотки. «Під майбутні трибуни довелося забивати 1270 паль, оскільки тут протікають дві підземні річки. Крім того, тут працюють 100 осіб - кращі наїзники, ветлікарі. Якщо вони залишаться без роботи на кілька років, вони більше сюди не повернуться. А як добиратися до Пирогового людям, які потребують іпотерапії?», - підкреслив він.

Підтримав директора іподрому президент міжнародної асоціації «Бігове співтовариство» Павло Бабутін: «Наші гості з-за кордону говорять, що наш іподром за своєю конфігурацією, біговими доріжкам такий, як у Європі. Однак він потребує ремонту, останній тут був у 1972 році, коли на Чемпіонат Європи з кінного триборства до нас приїжджала принцеса Анна - тодішня чемпіонка Європи - і виступала».

Як пише «Сегодня», зараз іподром дійсно перебуває у жалюгідному стані: трибуни у тріщинах, і здається, от-от розваляться, туалет, схоже, ніколи не бачив прибирання, стіни гнилі, а паркани іржаві. А реконструювати його нема за що - за програмки на недільні перегони беруть лише по 20 грн, та й тоталізатор, який раніше становив основний дохід, під забороною. Зараз стайні та бігові доріжки реконструюють конезаводчики, які випробовують на іподромі своїх коней».

«Ми робимо ремонти за власний рахунок. У стайнях, наприклад, 8 років не було туалету, і ми його зробили. За підрахунками, щоб привести стадіон у відповідність зі світовими стандартами, необхідно близько 20 млн євро», - сказав директор Березоворудського племінного конезаводу Юрій Онищенко.

У Музеї просто неба у Пироговому нових сусідів не чекають. «Ми планували тільки розширювати Пирогове. Хотіли використовувати землі поряд, а це близько 90 га, для розширення експозиції. Тим паче, що зараз планується надати цій території охоронний статус. Який іподром?», - заявив директор музею Дмитро Заруба.

Як відзначає видання, про скандал у КМДА говорять, що це справа далекої перспективи, і шанси, що під «Київ-Сіті» оберуть саме цей майданчик, мінімальні - орієнтація йде на Лівий берег. Обирати майданчик буде міжнародний консультант, який за сумою факторів визначить, де саме для міста вигідніше розмістити «Київ-Сіті». «Більшість інвесторів виступає за Теличку через близькість до центру. Але це не вигідно місту - у такому разі виникає необхідність у будівництві ще одного моста», - прокоментували в мерії.