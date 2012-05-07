Оболонська райадміністрація нагадує про заборону купання у технічних озерах "Опечень"

Київ, 7 травня. УНІАН. Оболонська райдержадміністрація нагадує, що в районі існують лише дві рекреаційні зони відпочинку - Пуща-Водиця (ставок на р. Горенка) та Вербний (озеро Вербне, вул. Приозерна).

Як повідомили УНІАН в Оболонській райдержадміністрації, категорично заборонено купатися в технічних озерах "Опечень", розташованих поблизу вулиць Палярна, Лугова, Богатирська, Добрининська та проспекту Оболонський.

В РДА уточнили, що в ці водойми скидаються технічні води з підприємств та житлової забудови Шевченківського, Подільського, Оболонського районів.

Група озер "Опечень" фактично перетворена на водоймище, де проходить подальша доочистка дощових стічних вод. За даними санепідстанції та Інституту гідробіології АН України, вода в цих озерах має забруднення хімічного та бактеріологічного характеру. Купання у цих озерах може призвести до непередбачених наслідків.