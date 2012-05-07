Вхід у зоопарк 9 травня для ветеранів ВВВ буде безкоштовним

Київ. 7 травня. УНІАН. Вхід у Київський зоопарк 9 травня для ветеранів Великої Вітчизняної війни буде безкоштовним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі зоопарку і нагадали, що у весняно-літній сезон у робочі дні на тварин можна подивитися з 9.00 до 19.00, у святкові - з 9.00 до 20.00. При цьому каси починають роботу з 9.00 і закінчують о 18.00, а у вихідні та святкові дні – о 19.00.

Зазвичай, право безкоштовного входу до зоопарку мають діти до 5 років, а також діти-сироти та інваліди дитинства до 18 років. Ціна квитка для дітей (до 16 років) - 15 грн, для дорослих - 25 грн. Для інвалідів I-II групи вхідний квиток коштує 15 грн.

Також у зоопарку зауважили, що до 15 травня для дітей до 16 років, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, вхід до зоопарку буде безкоштовним.