Вихід на лінію трамвайних вагонів київського виробництва
15:34, 07 травня 2012Київ
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8 травня о 09.00 відбудеться презентація нових трамвайних вагонів київського виробництва та випуск на лінію швидкісного трамвая. Новий рухомий склад вийде на лінію після проведення низки технологічних випробувань. Участь у презентації візьме голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.
Адреса проведення: станція лінії швидкісного трамвая «Кільцева дорога». Потрібна акредитація.
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