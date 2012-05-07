Вихід на лінію трамвайних вагонів київського виробництва

8 травня о 09.00 відбудеться презентація нових трамвайних вагонів київського виробництва та випуск на лінію швидкісного трамвая. Новий рухомий склад вийде на лінію після проведення низки технологічних випробувань. Участь у презентації візьме голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Адреса проведення: станція лінії швидкісного трамвая «Кільцева дорога». Потрібна акредитація.

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