В Києві сьогодні проходить Міжнародний форум керівників ТПП

Київ. 7 травня. УНІАН. Сьогодні в Києві на НСК “Олімпійський” проходить Міжнародний форум керівників торгово-промислових палат «Міжнародні аспекти Стратегії розвитку Києва: роль торгово-промислових палат у міжрегіональному співробітництві».

Як повідомляє прес-служба КМДА, керівник Київської міськдержадміністрації Олександр Попов вранці зустрівся з учасниками Форуму, серед яких були як гості з багатьох регіонів України, так і керівники закордонних ТПП, зокрема, Німеччини, Бельгії, Хорватії, Білорусі, Угорщини, Сербії, Росії, Кіпру, Казахстану.

Вітаючи учасників Форуму, очільник міськадміністрації висловив переконання, що Київ має хороші перспективи реалізації спільних взаємовигідних проектів з інвесторами країн, які вони представлять, та відзначив важливу роль торгово-промислових палат у цій майбутній співпраці.

“Сьогодні як у Києві, так і в цілому в Україні – стабільна економічна ситуація, що дає можливість впевнено реалізовувати різноманітні проекти, у тому числі із залученням іноземних інвесторів”, зазначив він.

О.Попов закликав керівників ТПП до плідної співпраці.

Як зазначають у КМДА, цього року на Міжнародному форумі керівників торгово-промислових палат присутні 38 палат із 14 країн. Таке вагоме представництво надасть можливості відкрити нові сфери співпраці, поширити партнерські та побратимські зв’язки між містами та палатами, залучити інвестиції для реалізації київських проектів, активізувати зовнішній та внутрішній економічний простір.