52 медпрепарати пільговики зможуть купити із знижкою до 30%

Київ. 7 травня. УНІАН. Пільгові категорії громадян, які отримають «Картку киянина», цього року зможуть купувати ліки вітчизняних виробників зі знижкою 25-30%.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з поисланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, наразі бажання співпрацювати з міською владою виявили три вітчизняні виробники – ЗАТ «Дарниця», ВАТ «Фармак» та «Борщагівский ХФЗ». Всього у переліку лікарських засобів 52 найменування. Знижка на них буде надаватися в аптечній мережі «Фармація» в розмірі 25-30% у залежності від умов виробників.

Як роз’яснив Р.Крамаренко, покупець надаватиме свою «Картку киянина» для розрахунків та вводитиме свій пін-код, а продавець на екрані монітора бачитиме фотографію клієнта та його знижку. Утримувач картки сплачує вартість ліків, а інформація про покупку направляється до відповідного підприємства для звітності.

“Завдяки цьому ми зможемо проаналізувати попит на ліки зі знижкою та на основі цих даних вести перемовини з виробниками про розширення переліку ліків», – зазначив Р.Крамаренко.

В КМДА нагадують, що 2 квітня було підписане розпорядження КМДА щодо впровадження «Картки киянина» у Київському метрополітені. Так, зараз картка працює як проїзний документ.

З переліком лікарських засобів виробників м. Києва, на які надаватиметься знижка за “Карткою киянина”, можна ознайомитись на офіційному сайті КМДА.