На Трухановому острові вшанували пам'ять водників

Київ, 7 травня. УНІАН. У Дніпровському районі столиці, на Трухановому острові, біля пам’ятника на честь поселення водників, знищеного фашистами у 1943 році, відбувся урочистий ритуал пам’яті.

Як повідомили УНІАН в Дніпровській РДА, у церемонії взяли участь заступник голови райдержадміністрації Анатолій Руденко, ветерани-труханівці на чолі з головою ради земляцтва "Труханів острів", фронтовиком, капітаном 1-го рангу у відставці Євгеном Томаровим, ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, студенти державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, учні шкіл Дніпровського району.

Під звуки траурних мелодій до стели з викарбуваними прізвищами загиблих труханівців було покладено живі квіти й запалено свічки пам’яті. Під час реквієму по загиблих, школярі й ліцеїсти читали вірші, співали пісні військових років. Потім воїни почесної варти дали троєкратний салют.

Довідка УНІАН. Наприкінці 1920-х років у селищі на Трухановому острові було 367 житлових будинків, з яких лише 2 цегляні. Перед Великою Вітчизняною війною населення Труханового острова складало близько 7 тисяч мешканців. А 27 вересня 1943 року поселення було повністю спалене. По війні селище було вирішено не відновлювати, натомість у 1940 – 60-ті роки облаштували зону відпочинку. 1989 року на острові було встановлено пам`ятник загиблим труханівцям, що складається з постаті вояка, що стоїть біля розбитого човна та плит з іменами Героїв Радянського Союзу й загиблих труханівців. На початку 1990-х років було створене земляцтво "Труханів острів", що об`єднує усіх тих, хто народився або мешкав до війни у поселенні на острові. Товариство було офіційно зареєстроване 1995 р. і нині на острові у пам`ятні дні земляцтво проводить різні заходи, зокрема ритуали пам’яті.