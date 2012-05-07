У столиці завтра грози

Прогнозують синоптики

Київ. 7 травня. УНІАН. У столиці на завтра, 8 травня, прогнозують короткочасний дощ, гроза. Як повідомили УНІАН у Гідрометцентрі, вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°. У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.



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