Справу про розкрадання столичного бюджету передано до суду

Київ. 7 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура затвердила обвинувальний висновок та передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням трьох осіб, серед яких був працівник КМДА, у привласненні 16,6 млн. грн. та замаху на заволодіння 41 млн. грн. зі спецфонду столичного бюджету

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, зауваживши, що слідством встановлено 11 епізодів злочинної діяльності, 7 з яких вчинено організованою групою.

Стосовно двох обвинувачених обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Крім того, на їхнє майно, загальною вартістю понад 6 млн. грн., накладено арешт.