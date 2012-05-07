У «Парку Київська Русь» готують програму «Сказання про богатирів»

Київ. 7 травня. УНІАН. У Центрі культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» 9 травня відбудеться тематична програма «Сказання про богатирів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, цього дня пройдуть богатирські змагання за участю глядачів на звання найвлучнішого, найспритнішого та найсильнішого. Також відбудуться шоу княжих вершників і майстер-клас зі слов`янської каліграфії.

На території Парку працюватимуть середньовічний тир, княжа конюшня, дитячий майданчик, середньовічна кухня і костюмерна із князівським убранням.

У прес-службі Парку нагадують, що школярі мають змогу відвідати захід безкоштовно, у рамках всеукраїнської благодійної дитячої акції "Новий Древній Київ".

У "Парк Київська Русь" можна дістатися маршрутним автобусом. Відправлення від станції метро «Видубичі» (зупинка біля супермаркету "Фуршет") о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.