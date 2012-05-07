Виставу за романом Герман покажуть у Києві

Київ. 7 травня. УНІАН. Національний драматичний театр імені Івана Франка запросив на свою Малу сцену Івано-Франківський молодий «Поетичний театр» з виставою за романом Ганни Герман. Вистава відбудеться 16 травня о 19.00 на Малій сцені театру, повідомили УНІАН у прес-службі Г.Герман.

Як зазначив генеральний директор національної драми Михайло Захаревич, успіх спектаклю в Івано-Франківську спонукав до того, щоб запросити молодий Прикарпатський театр до столиці. Відомо також, що івано-франківська театральна трупа веде переговори про гастролі з виставою за романом Г.Герман «Піраміди невидимі» й в інших містах України, а також у тих європейських столицях, де є чисельні українські діаспори, зазначається в повідомленні.