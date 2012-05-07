Міська влада готова допомогти Голосіївському парку

Київ не відповідає за сміттєзвалище у Голосіївському парку, але готовий допомогти у вирішенні проблеми - Попов

Київ. 7 травня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що столиця не відповідає за сміттєзвалище у Національному парку "Голосіївський", однак готова допомогти ліквідувати його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

О.Попов наголосив, що Голосіївський парк має статус національного парку, і Київ передав цю територію державі. Відповідно, пояснив він, це нині зона відповідальності профільних міністерств і відомств.

"Підкреслюю, що місто не відповідає за цю територію. Це зона відповідальності керівництва Національного парку "Голосіївський", - сказав О.Попов.

При цьому він висловив готовність надати допомогу парку міськими службами.

"Київ повинен бути ідеально чистим, яким він був раніше", - зазначив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня прем`єр-міністр України Микола Азаров у ході селекторної наради у Міністерстві екології та природних ресурсів висловив обурення з приводу наявності сміттєзвалища у Голосіївському парку і доручив владі столиці впродовж тижня розібратися у ситуації та відзвітувати про причини виникнення звалища.