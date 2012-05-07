Мешканці комунальних гуртожитків зможуть приватизувати житло

Київ, 7 травня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація підготувала проекти рішень, що дозволяють приватизацію кімнат жителям 32 комунальних гуртожитків. Очікується, що вони будуть проголосовані на найближчій сесії Київради.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на начальника Головного управління житлового господарства КМДА Володимира Стороженка.

Відповідно до нового законодавства, приватизувати кімнати можуть мешканці лише тих гуртожитків, які перебувають у комунальній власності. За словами В.Стороженка, в Києві налічується 36 таких гуртожитків. З них щодо чотирьох гуртожитків рішення про приватизацію прийняті раніше, а стосовно решти 32 мають бути прийняті на наступній сесії Київради. Таким чином міська влада виконує дану мешканцям комунальних гуртожитків обіцянку, що в 2012 році вони зможуть приватизувати свої кімнати.

У січні, під час зустрічі з киянами, які проживають у гуртожитку на вул. Волкова, 10-а, голова КМДА Олександр Попов заявив, що міська влада прискорює процес переведення відомчих і державних гуртожитків на баланс міста, щоб жителі цих гуртожитків змогли швидше реалізувати своє право на приватизацію. Також він звернувся до уряду з проханням включити всі столичні гуртожитки, що перебувають у держвласності, до Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки.

"Міська влада в своїй роботі велику увагу приділяє питанню забезпечення житлом соціально не захищених верств населення, включаючи працівників бюджетних установ і великих підприємств різних форм власності", – сказав О. Попов. Однак, за його словами, приватизація кімнат розглядається владою як проміжний етап у вирішенні житлових проблем киян, які не мають власних квартир. Надалі планується покращувати житлові умови мешканців гуртожитків за допомогою програми "70х30", будівництва соціального житла та іншими можливими способами.

За даними КМДА, в Києві налічується 484 гуртожитки, з яких під приватизацію підпадають 209 (решта – студентські). 36 гуртожитків перебувають в комунальній власності, 82 належать державним підприємствам, а 91 – в статутному фонді акціонерних товариств.