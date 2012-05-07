Реконструкцію вулиці Горького завершать до кінця місяця

Київ. 7 травня. УНІАН. Реконструкцію вулиці Максима Горького в Києві завершать до кінця цього місяця.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Сьогодні на об’єкті уже виконано комплекс ремонтних робіт: на ділянці від вул. Саксаганського до вул. Димитрова перекладено інженерні мережі (газопроводу низького тиску, водопроводу, побутової каналізації), влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття проїжджої частини та покриття тротуарів. Крім того, влаштовано двошарове асфальтобетонне покриття проїжджої частини та здійснено ремонт мережі зовнішнього

освітлення вздовж вул. Фізкультури від вул. М. Горького до вул. Червоноармійської.

Зараз продовжуються роботи на ділянці від вул. Димитрова до Либідської площі. Сьогодні тут працюють над влаштуванням асфальтобетонного покриття проїжджої частини та тротуарів; встановленням гранітного бортового каменю; оновленням мережі зовнішнього освітлення.

Реконструкція вулиці відчутно покращить технічний стан покриття дороги та тротуарів і дозволить збільшити пропускну спроможність з 40 тис. авт./добу до 50 тис. авт./добу.