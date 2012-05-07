Подільський міст відкриють для проїзду авто до осені 2013 року

Київ. 7 травня. УНІАН. Подільсько-Воскресенський міст у столиці відкриють для проїзду автомобілів до третього кварталу 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив сьогодні голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов.

За його словами, з травня будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу буде активізовано.

"З середини травня будівництво Подільського мостового переходу буде активізовано. Будуть проводитися роботи відразу на трьох ділянках цього мосту", - сказав О.Попов.

Він зауважив, що всі роботи з будівництва автошляху по мосту будуть завершені максимум у третьому кварталі 2013 року.

"Перші машини з цього мосту підуть в третьому кварталі 2013 року, а ще через 2-3 роки по ньому підуть поїзди метро на Троєщину", - повідомив О.Попов.

Голова КМДА нагадав, що зараз з метою вирішення транспортної проблеми масиву Троєщина активно будується лінія швидкісного трамваю, яка з`єднає вул. Бальзака зі станцією міської електрички.

“Цей об`єкт ми плануємо ввести в експлуатацію в першому півріччі 2012 року", - сказав він.

Довідка УНІАН. Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу почалося на Трухановому острові у Києві 28 грудня 2003 року. Перехід буде комбінованим мостом – спільним для руху автотранспорту і поїздів метрополітену.