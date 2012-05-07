Станції метро "Іподром" та “Теремки” здадуть вчасно

Київ. 7 травня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов запевняє, що будівництво нових станцій метро "Іподром" та “Теремки” на Куренівсько-Червоноармійській лінії столичного метрополітену відбувається згідно з графіком затверджених робіт і будуть відкриті в обіцяні терміни, тобто "Іподром" - в жовтні цього року, а “Теремки” – до кінця 2012 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив сьогодні голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов після ознайомлення з ходом будівництва станції.

«Станція метро «Іподром» буде відкрита в жовтні, а в кінці 2012 року запрацює і станція «Теремки», - сказав О.Попов.

За інформацією голови КМДА, прохідницькі роботи на будівництві станції "Іподром" вже завершені.

"З сьогоднішнього дня щити починають рух до станції “Теремки”. Поки всі роботи йдуть за графіком", - зазначив він.

О.Попов запевнив, що завдяки підтримці уряду України проблем з фінансуванням робіт з будівництва метро у Києві немає.

Крім того, О.Попов повідомив, що після завершення будівництва метро на Теремки столична влада планує добудувати станцію "Львівська брама". Ця станція, підкреслив він, дозволить істотно розвантажити пасажиропотік в центрі міста.

Як повідомляв УНІАН, в березні ц.р. з будівництвом станцій Київського метро ознайомився прем`єр-міністр України Микола Азаров, який заявив, що цього року ці дві станції будуть відкриті для обслуговування пасажирів.

«Ця лінія Теремки-Іподром буде завершена: в жовтні станція «Іподром», у грудні – станція «Теремки». Таким чином, формально цей напрямок цього року буде завершено”, - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України затвердив Порядок використання в 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці.

Згідно з постановою “Про затвердження Порядку використання в 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, зокрема будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина” від 18 січня №40, комунальне підприємство “Київський метрополітен” на будівництво ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Либідська” до станції “Виставковий центр” отримає 73 мл. грн.; на будівництво ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Виставковий центр” до Одеської площі в Голосіївському районі - 41 млн. 600 тис. грн; на будівництво ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Глубочицька” до станції “Райдужна” з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина (варіант милкого закладання на Подолі) - 5 млн. грн.