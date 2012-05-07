Торт деснянських випускників потрапив до Книги рекордів України

Київ, 7 травня. УНІАН. Торт, який було виготовлено для випускників шкіл Деснянського району спеціально для Балу випускників, потрапив до Книги рекордів України.

Про це УНІАН повідомили в Деснянській райдержадміністрації.

Цей торт став найбільшим за вагою - 1 тонна 100 кілограмів — та за довжиною - 15 метрів. Саме такий сюрприз отримали випускники від голови Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації Віктора Жеребнюка.

За словами голови РДА, влада району хотіла аби свято стало цікавим і запам’яталось на все життя. Солодощами ласували не лише школярі та гості свята, а й маленькі та дорослі мешканці району, які відзначили неймовірний вигляд, смак і аромат торту. Кондитери, а це дві бригади по 30 чоловік, працювали над створенням кулінарного шедевру 3 дні.

Солодким сюрпризом залишились задоволені всі.

Торт став другим рекордом України, який у Деснянському районі зафіксовано протягом одного тижня. Першою удостоїлася честі потрапити до книги рекордів Гіннеса найдовша алея сакур у парку Кіото – її довжина 987,45 метрів.