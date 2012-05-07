Київрада дозволила приватизацію Центральної бібліотеки для дітей

Київ. 7 травня. УНІАН. Прокуратурою столиці опротестовано рішення Київради від 16 лютого про включення до переліку об’єктів, які підлягають приватизації, приміщення по проспекту Перемоги, 25-а, у якому розміщена та функціонує Центральна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка для дітей.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, відповідно до вимог законодавства, будівлі (споруди, приміщення) або їхні окремі частини, де розміщуються бібліотеки, які є об’єктами загальнодержавного значення, не підлягають приватизації.

Центральна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка є головною бібліотекою для дітей столиці та діє з 1919 року. Її статус визначено урядом України як науково-дослідний, інформаційний і консультативний центр з питань культурного розвитку дітей Києва.