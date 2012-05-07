Дарницький хореографічний колектив "Гармонія" став лауреатом міжнародного фестивалю

Команда з 9 танцюристів виступала з номером "Дискотека" в категорії "Street dance" в класі "Юніори".

Київ, 7 травня. УНІАН. Вихованці хореографічної студії "Гармонія" клубу "Гермес" на Міжнародному фестивалі "Ялтинський берег" виборов друге місце. Про це УНІВН повідомили в Дарницькій райдержадміністрації. Команда з 9 танцюристів виступала з номером "Дискотека" в категорії "Street dance" в класі "Юніори".



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