У парку Перемоги невідомі розгромили храм

Київ. 7 травня. УНІАН. У столичному парку Перемоги невідомі в масках в суботу влаштували погром в тутешньому храмі Всіх святих воїнів, повідомляють Подробности.

Як відомо, церква з`явилася в парку чотири роки тому. За словами настоятеля, будується вона на пожертвування воїнів-афганців, ветеранів війни та мешканців Дніпровського району. Парафіяни впевнені - причина погрому - боротьба за землю. Тут нібито хтось хоче побудувати тенісні корти.

Як розповіли парафіяни, тиждень тому вже був напад на храм. Тоді зламали паркан. Цього разу основний удар припав на трапезну і церкву. Не пощадили вандали навіть ікони. За словами матушки Єкатерини, під час погрому на території церкви були тільки троє будівельників і священик. Нападників ж - близько трьох десятків.

«Коли вони забігли в храм, батюшка Даміан виходить, щоб їх благословити, вони йому газовим балончиком в обличчя», - розповіла матушка Єкатерина.

До свята Георгія Переможця (відзначався в неділю - УНІАН) парафіяни відновили що змогли. На молебень про загиблих воїнів прийшли ветерани війни, офіцери, афганці.

На сьогодні йде питання Вирішення відводу земельної ділянки під храмом. Те, що дозвільні документи будуть ось-ось оформлені і стало причиною погрому, впевнений настоятель храму. І каже, це - не що інше, як війна за землю.

Настоятель храму Всіх святих воїнів Батько В`ячеслав зазначив, що церков займає 37 соток, а це великий шматок землі, який хочуть використати для тенісних кортів.

Правда, у місцевих жителів дещо інша думка. Причиною погрому, кажуть вони, могло стати - незаконне будівництво храму.

На сьогодні біля храму виставили міліцейський наряд.