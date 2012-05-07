77% споживачів столиці вчасно сплачують за отримані ЖКП

Київ. 7 травня. УНІАН. 77% споживачів столиці вчасно сплачують за отримані житлово-комунальні послуги.

Як пише офіційний сайт Київської влади, про це повідомили у комунальному підприємстві «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Так, 726,7 тисячі особових рахунків не мають жодної копійки боргу.

За даними ГІОЦ, упродовж 2011 р. у 450 тисяч особових рахунків була відсутня заборгованість.

У квітні 2012 року загальний рівень сплати за спожиті житлово-комунальні послуги, з урахуванням погашеної заборгованості, становить 95,6%, відсоток поточної сплати – 89,08%.

Серед мешканців будинків комунальної форми власності рівень сплати з врахуванням сплати боргів складає 95,9%.

Найкращий показник рівня оплати, з урахуванням погашеної заборгованості, у Голосіївському (98,34%), Дарницькому (97,12%) та Дніпровському (96,34%) районах.

Найнижчим рівень оплати цього місяця в Оболонському (93,81%) та Шевченківському (94,62%) районах.

Як зауважують в ГІОЦ, у квітні спостерігається зростання рівня поточної оплати в будинках ОСББ – 97,59%, при цьому в Оболонському (114,2%) та Голосіївському районах (109,04%) цей показник перевищив 100%.

За словами директора комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Станіслава Каплуненка, у квітні житлові організації перерахували киянам за послуги, які не надані або надані не в повному обсязі, 5,03 млн. грн., з них 4,2 млн. грн. – у будинках комунальної форми власності.