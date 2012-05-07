Відбулася прем’єра фільму Карена Шахназарова «Білий тигр»

Київ. 7 травня. УНІАН. У столичному кінотеатрі «Жовтень» відбулася презентація та прем’єра нової стрічки Карена Шахназарова «Білий тигр».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, на захід прийшли російський кінорежисер та голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов. До безкоштовного перегляду стрічки запросили і ветеранів Великої вітчизняної війни з усіх районів Києва.

«Такі фільми потрібні нашому суспільству. Вони вчать нас істинному патріотизму, відваги, вчать шанувати і пам’ятати подвиг наших дідів. День Перемоги – це наше спільне свято, яке об’єднує різні народи і країни. Воно ніколи не втратить своєї актуальності для кожного із нас», – наголосив під час презентації фільму О.Попов.

Муніципальний кінотеатр Жовтень для презентації обрали не випадково. Він – найстаріший у столиці, працює понад 80 років і не припиняв своєї роботи навіть під час Великої Вітчизняної війни.

«Ми давно дружимо з цим кінотеатром і мені приємно презентувати свій фільм саме тут. Я дуже сподіваюся, що він сподобається киянам. Переконаний, що кожен режисер мого покоління має зняти фільм про війну. Для мене це був свого роду професійний виклик», – зазначив К.Шахназаров.

В основу кіносценарію, написаного драматургом Олександром Бородянським спільно з К.Шахназаровим, покладено повість Іллі Бояшова «Танкіст, або Білий Тигр».

Сюжет фільму розгортається на фоні Великої вітчизняної війни. В центрі подій – смертельний поєдинок між радянським танкістом, який чудом вижив після поранення, і фашистським танком-привидом Білий Тигр.

За жанром стрічка може бути охарактеризована як містично-фантастична драма, події якої занурені в реальність Великої Вітчизняної війни.