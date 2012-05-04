6 травня обмежать роботу станцій метро біля НСК "Олімпійський"

19:57, 04 травня 2012
Київ
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Через гру "Шахтар"-"Металург"

Київ. 4 травня. УНІАН. В столиці 6 травня, у зв’язку з проведенням матчу чемпіонату України між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Металург" (Донецьк) на стадіоні НСК "Олімпійський", відбудуться зміни режиму роботи метрополітену.

Як повідомляє офіційний сайт КП “Київський метрополітен”, цього дня з 17 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв. та на одну годину після закінчення матчу станції "Олімпійська" та "Палац спорту" будуть зачинені для пасажирів на вхід та вихід. У зазначений період станція "Палац спорту" буде працювати як пересадочна з лінії на лінію, а станцію "Олімпійська" поїзди слідуватимуть без зупинки.

Окрім цього, перед початком футбольного матчу та після його закінчення, в разі необхідності, можливе обмеження входу пасажирів на станцію "Площа Льва Толстого".

Також для перевезення вболівальників передбачено додаткові резервні состави для видачі їх на лінії метрополітену.

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