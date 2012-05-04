У столиці під час ДТП загинуло двоє осіб

Київ. 4 травня. УНІАН. У столиці під час дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб, ще одна особа отримала важкі травми.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, аварія сталася сьогодні у Деснянському районі о 4.30 на вулиці Бальзака.

Внаслідок ДТП загинули 36-річний водій Hyundai Coupe та його 29-річна пасажирка.

Ще один пасажир, який за попередніми даними знаходився на задньому сидінні автомобіля, з забиттям тіла, закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки, струсом головного мозку, переломом верхньої щелепи доставлений до лікарні.

Попередньо встановлено, що Hyundai Coupe рухався з боку вулиці К.Маркса у напрямку проспекту Ватутіна. В ДАІ припускають, що автомобіль рухався з перевищенням швидкості і на повороті водій не зміг впоратись з керуванням. Машина пішла прямо, наїхала на бордюрний камінь, після чого опинилася в кюветі і врізалась в купу піску.

Деталі ДТП встановлюватиме слідство.