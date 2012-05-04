Оприлюднено перелік виборчих одномандатних округів м.Києва

Та кількість виборців на них

Київ. 4 травня. УНІАН. Муніципальна газета “Хрещатик” оприлюднила перелік одномандатних виборчих округів столиці. Так, одномандатний виборчий округ № 211 - Голосіївський район. Межі: Голосіївський район міста Києва. Кількість виборців-172 473. Одномандатний виборчий округ № 212 - Дарницький район. Межі: частина Дарницького району міста Києва (виборчі дільниці № 800086-800156, 800205-800214). Кількість виборців - 169 650. Одномандатний виборчий округ № 213 - Деснянський район. Межі: частина Деснянського району міста Києва (виборчі дільниці № 800215-800227, 800236-800243, 800254-800270, 800273-800304). Кількість виборців -166 148. Одномандатний виборчий округ № 214 - Дніпровський район. Межі: частина Дніпровського району міста Києва (виборчі дільниці № 800350-800353, 800366, 800369-800407, 800431-800434, 800438-800470). Кількість виборців -164 937. Одномандатний виборчий округ № 215 - Деснянський район. Межі: частина Деснянського (виборчі дільниці № 800228-800235, 800244-800253, 800271, 800272, 800305-800341), частина Дніпровського (виборчі дільниці № 800342-800349, 800354-800365, 800367, 800368) районів міста Києва. Кількість виборців - 170 211. Одномандатний виборчий округ № 216 - Дніпровський район. Межі: частина Дарницького (виборчі дільниці № 800157-800204), частина Дніпровського (виборчі дільниці № 800408-800430, 800435-800437) районів міста Києва. Кількість виборців - 158 938. Одномандатний виборчий округ № 217 - Оболонський район. Межі: частина Оболонського району міста Києва (виборчі дільниці № 800471-800547, 800577, 800578). Кількість виборців - 171 683. Одномандатний виборчий округ № 218 - Святошинський район. Межі: частина Оболонського (виборчі дільниці № 800548-800576, 800579-800582), частина Святошинського (виборчі дільниці № 800781-800822) районів міста Києва. Кількість виборців - 150 294. Одномандатний виборчий округ № 219 - Святошинський район. Межі: частина Святошинського району міста Києва (виборчі дільниці № 800702-800780, 800823-800827). Кількість виборців - 168 113. Одномандатний виборчий округ № 220 - Подільський район. Межі: Подільський район міста Києва. Кількість виборців - 146 663. Одномандатний виборчий округ № 221 - Печерський район. Межі: Печерський район, частина Солом’янського (виборчі дільниці № 800828-800843, 800850, 800851, 800865, 800869-800871, 800873, 800877-800885, 800887-800891, 800950-800956, 800958, 800959), частина Шевченківського (виборчі дільниці № 800960-800967) районів міста Києва. Кількість виборців - 175 381. Одномандатний виборчий округ № 222 - Солом’янський район. Межі: частина Солом’янського району міста Києва (виборчі дільниці № 800844-800849, 800852-800864, 800866-800868, 800872, 800874-800876, 800886, 800892-800949, 800957). Кількість виборців - 177 155. Одномандатний виборчий округ № 223 - Шевченківський район. Межі: частина Шевченківського району міста Києва (виборчі дільниці № 800968-801066). Кількість виборців - 169 295.

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