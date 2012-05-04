До місцевого бюджету стягнуто з компанії-забудовника 97 млн грн

Київ. 4 травня. УНІАН. Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури столиці про стягнення з ТОВ «Майк» до місцевого бюджету понад 97 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Встановлено, що товариство заборгувало вказану суму до бюджету столиці за договором пайової участі, укладеним у зв’язку з плануванням будівництва готельно-офісного та торговельно-розважального комплексу по вулиці Микільсько-Слобідській у Дніпровському районі.

Вищим господарським судом України рішення суду першої інстанції залишено в силі.