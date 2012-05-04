Оскаржено виправдувальний вирок екс-посадовцям Солом’янської РДА

Київ. 4 травня. УНІАН. Прокуратура Києва подала апеляцію на виправдувальний вирок Печерського районного суду міста у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього заступника голови Солом’янської райдержадміністрації Владислава Ярцева та екс-заступника начальника управління ЖКГ райдержадміністрації Сидорчука в одержанні хабара у розмірі 50 тис грн.

Як інформує прес-служба столичної прокуратури, відомство не погодилось з рішенням суду першої інстанції у зв’язку з невідповідністю висновків, викладених у вироку, фактичним обставинам справи.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня ц.р. депутат Київради від фракції «БЮТ-Батьківщина» В.Ярцев повідомив, що Печерський райсуд Києва виніс виправдувальний вирок у справі, за якою його обвинувачували в отриманні хабара у розмірі 50 тис. грн.

Довідка УНІАН. Судовий процес у справі В.Ярцева тривав більше року.

За даними СБУ, заступника голови Солом’янської РДА В.Ярцева і начальника Управління ЖКГ Солом’янської РДА було затримано 18 лютого 2011 р. Стосовно обох посадовців було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

21 лютого 2011 року Голосіївський райсуд Києва обрав стосовно обох затриманих запобіжний захід - утримання під вартою терміном два місяці.

2 березня 2011 р. слідство у справі депутата Київради від БЮТ, заступника голови Солом`янської районної держадміністрації В.Ярцева було закінчено, і його звільнили на підписку про невиїзд.

В.Ярцев є родичем керівника парламентської фракції “БЮТ-Батьківщина” Андрія Кожем’якіна.