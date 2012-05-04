У Голосієво з 7 по 21 травня на п'яти вулицях буде припинено гаряче водопостачання

Київ, 4 травня. УНІАН. У Голосіївському районі з 7 по 21 травня буде припинено гаряче водопостачання всіх споживачів, які розташовані у межах Набережно-Печерської вулиці, Наддніпрянського шосе, Промислової вулиці, Будіндустрії та Деревообробного провулку, а також тих споживачів, які підключені до систем теплопостачання вказаних теплових магістралей.

Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдежадміністрацїї.

Відключення постачання гарячої води відбудеться через необхідність проведення планових гідравлічних випробувань теплових магістралей №№ 1, 2, 8 теплоелектроцентралі № 5.

Роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться 6 травня після 18.00.

