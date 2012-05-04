До Києва завтра прибуде автопробіг, присвячений 67-ї річниці Перемоги

Київ. 4 травня. УНІАН. До Києва завтра прибудуть учасники автопробігу «Москва-Київ-Одеса-Керч-Севастополь-Москва», що розпочався в рамках проекту «Дороги Перемоги 2010-2015».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, захід присвячений 67-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Автопробіг ініційований управою району Коптєво, що у Москві.

Передбачається, що учасники екіпажів відвідають Парк Слави і покладуть квіти до могили Невідомого солдата та до пам’ятника тричі героя Радянського Союзу Іванові Кожедубу.

У Києві захід відбудеться за підтримки Міністерства закордонних справ України, Київської міської державної адміністрації та Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту.