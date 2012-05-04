У Києві створено Координаційну раду з питань фізкультури і спорту

Київ. 4 травня. УНІАН. У столиці створено Координаційну раду з питань фізичної культури і спорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Працюватиме консультативно-дорадчий орган під головуванням керівника міськдержадміністрації. До її складу також увійшли представники відповідних структурних підрозділів КМДА та спортивних федерацій.

Одним із основних завдань Ради є координація дій органів міської влади та спортивних федерацій, товариств і організацій, що працюють у спортивній сфері столиці.

Так, Рада здійснюватиме системний аналіз та надаватиме рекомендації щодо вирішення проблем розвитку фізкультури та спорту у Києві, визначатиме пріоритетні напрями розвитку спортивної інфраструктури у столиці та концептуальні засади впровадження програм пропаганди здорового способу життя.

Крім того, Координаційна рада здійснюватиме моніторинг роботи профільних структурних підрозділів КМДА щодо стану виконання нормативно-правових актів, рішень Київради, а також розпоряджень міськдержадміністрації, сприятиме забезпеченню соціальних гарантій киян на право займатись спортом.

Рада також надаватиме пропозиції щодо фінансування спортивної сфери та здійснюватиме аналіз ефективності використання коштів, що були виділені.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня громадськість провела пікетування Київради та КМДА з вимогою збільшити фінансування спортивної галузі.

Голова КМДА О.Попов зустрівся з активістами під стінами столичної мерії, куди прийшли представники більш ніж 100 федерацій та спортивних організацій Києва, відомі спортсмени, спортивна громадськість, які прийняли рішення об`єднатися для захисту та розвитку фізичної культури та спорту в столиці.

Спортсмени звернулись до голови КМДА з проханням захистити об’єкти спортивної інфраструктури від рейдерських захоплень, а також з пропозицією впровадити пільги на сплату оренди за спортивні приміщення.

Також представники Форуму спортсменів Києва запропонували міській владі спільно опрацювати питання встановлення пільг на оплату комунальних послуг для об’єктів спортивної інфраструктури, зменшення податків на оренду земель до 0,1% для фізкультурно-спортивних об’єктів.

О.Попов підкреслив, що всі ініціативи спортивної громадськості обов’язково будуть розглянуті та підтримані міською владою. Він пообіцяв створити при КМДА робочу групу для напрацювання спільних планів.