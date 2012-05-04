Голова КМДА зустрінеться з учасниками Міжнародного форуму керівників ТПП

7 травня о 10.00 відбудеться зустріч голови КМДА Олександра Попова з учасниками Міжнародного форуму керівників торгово-промислових палат «Міжнародні аспекти Стратегії розвитку Києва: роль торгово-промислових палат у міжрегіональному співробітництві». У ході зустрічі учасники обговорять стратегічні напрямки розвитку Києва, конкретні проекти або об’єкти можливого інвестування, умови співпраці та багато інших питань. Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, 5-й пов., кім. 514. Вхід за акредитацією.

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