У Сирецькому парку працюватиме Київська дитяча залізниця

Київ, 4 травня. УНІАН. У Сирецькому парку найближчим часом розпочне свою роботу Київська дитяча залізниця.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, перед початком сезону в рамках акції "Зробимо Україну чистою!" громадські активісти та діти прибирали парк, який після зими перебував у незадовільному стані.

Допомогти прибрати парк прийшли майже двісті киян - від зовсім маленьких до "старожилів" мікрорайону.

Майбутні маленькі пасажири з батьками, бабусями та дідусями попрацювали на території парку і зібрали безліч пакетів зі сміттям. Активно долучилися до справи і учні 4-х сусідніх шкіл та Київського індустріального коледжу. Вони пофарбували лави в яскравий колір, позбирали сміття та допомогли старшим висаджувати дерева та кущі.

Усі учасники отримали безкоштовні квитки на проїзд Київською дитячою залізницею.

Цей захід спільно організували ОСН "Комітет мікрорайону "Сирець-1" та учасники міжнародного соціального проекту "Let`s Do It!".

