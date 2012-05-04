Попов ознайомиться з ходом будівництва метрополітену у напрямку масиву Теремки
15:25, 04 травня 2012Київ
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7 травня о 8.30 голова КМДА Олександр Попов ознайомиться з ходом будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену у напрямку житлового масиву Теремки.
Наразі триває будівництво Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену – днями один з тунелепрохідницьких щитів розпочав роботу у напрямку станції «Теремки».
Адреса проведення: Станція «Іподром», будівельний майданчик неподалік Національного експоцентру (ВДНГ). Потрібна акредитація.
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