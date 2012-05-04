Благоустрій території біля озера «Вербне». Участь в акції візьме керівництво КМДА.
15:14, 04 травня 2012Київ
0
5 травня о 10.00 голова КМДА Олександр Попов візьме участь в акції «За чисте довкілля» з облаштування території біля озера «Вербне».
На об’єкті заплановано виконати ряд робіт з благоустрою. Зокрема, санітарне прибирання території, посадка саджанців дерев клену, верби тощо.
Місце проведення: Озеро Вербне, Оболонський район.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter