Благоустрій території біля озера «Вербне». Участь в акції візьме керівництво КМДА.

5 травня о 10.00 голова КМДА Олександр Попов візьме участь в акції «За чисте довкілля» з облаштування території біля озера «Вербне». На об’єкті заплановано виконати ряд робіт з благоустрою. Зокрема, санітарне прибирання території, посадка саджанців дерев клену, верби тощо. Місце проведення: Озеро Вербне, Оболонський район.

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