У Деснянському районі відновлено барельєф маршалу Жукову

Київ, 4 травня. УНІАН. У Деснянському районі столиці відкрили реконструйовані барельєф та меморіальні таблички маршалу Георгію Жукову.

Як повідомив УНІАН голова правління СЦ «Перспектива» Геннадій Виходцев, за підтримки якого було відновлено зруйновані пам’ятки, встановлення барельєфу присвячено Дню Перемоги.

За словами Г.Виховцева, акт вандалізму, який відбувся у січні цього року обурив громадськість Лісового масиву, особливо старше покоління. Люди навіть зібрали частину коштів для того, щоб відновити таблички. На засіданнях клубу «Ветеран» соціального центру «Перспектива», до якого входять понад 300 ветеранів масиву, жваво обговорювалось питання відновлення меморіальних знаків. Зрештою, було прийнято рішення зробити точні копії табличок та барельєфу, які були встановлені на будинках № 15/13 та № 51 вул. Жукова у 1974 році.

"До мене, як голови соціального центру звернулись ветерани Великої Вітчизняної війни та мешканці мікрорайону із проханням підтримати їх та допомогти відновити пам’ятні знаки, які було встановлено на будинках майже сорок років тому. Безумовно, ми не могли залишитись осторонь. Сьогодні барельєф та таблички будуть повернені на свої місця", - сказав Г. Виходцев.

Довідка УНІАН. Іменем легендарного маршала Радянського Союзу названа одна з головних вулиць Лісового масиву. У 1974 році на будинках № 15/13 та № 51 вул. Жукова з’явилися меморіальні дошки полководцю. У січні 2012 року невідомі особи вчинили акт вандалізму і знищили пам’ятні знаки.