На Солом'янці влітку працюватимуть пришкільні табори

Київ, 4 травня. УНІАН. У 13-ти загальноосвітніх закладах Солом’янського району з 28 травня по 21 червня працюватимуть пришкільні табори.

Про це УНІАН повідомили в Солом`янській райдержадміністрації.

Цього року у пришкільних таборах району планується оздоровити 780 дітей. Одна путівка коштує 425 грн, але 75% вартості компенсується за рахунок бюджету. Тобто для батьків відправити дитину в пришкільний табір коштуватиме 105,75 грн, тобто 25% від повної вартості.

Пришкільні табори працюватимуть в загальноосвітніх навчальних закладах № 12, 26, 46, 54, 71, 115, 144, 149, 166, 177, 187, 279, 324.

Для оформлення путівки батькам потрібно звернутися в навчальний заклад із заявою.