У Криму розбилася парапланеристка з Києва

Сімферополь. 4 травня. УНІАН. Жителька Києва загинула під час польоту на параплані в Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського Управління МНС.

28-річна киянка врізалася в скелю. Нещасний випадок трапився на горі Клементьєва. Інформація про трагедію надійшла до рятувальників у другій половині дня 3 травня.

"Жінка не впоралася з управлінням параплану, і вдарилася об південний схил гори. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть", - йдеться у повідомленні.

Гора Клементьєва вважається "колискою радянської авіації". Там починали свій шлях майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Іллюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов. У наші дні на горі також проходять учбово-тренувальні збори, змагання і просто польоти на безмоторних літальних апаратах.