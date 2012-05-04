У Святошині підлітки змагалися у "Козацьких забавах"

У впертій боротьбі перемогу здобула команда ПК "Орлятко", друге місце посіла команда ПК "Авіатор", трете місце посіла команда ПК "Факел". Переможці отримали нагороди від районної адміністрації.

Київ, 4 травня. УНІАН. У підліткових клубах Святошинського району "Спорт для всіх", "Орлятко", "Олімп 2", "Авіатор" був проведений районний спортивний захід "Козацькі забави". Як повідомили УНІАН в Святошинській райдержадміністрації, у спортивному заході взяли участь 40 підлітків. У впертій боротьбі перемогу здобула команда ПК "Орлятко", друге місце посіла команда ПК "Авіатор", трете місце посіла команда ПК "Факел". Переможці отримали нагороди від районної адміністрації.

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