В столиці 30 квітня – 2 травня було зафіксовано 90 пожеж

10:05, 04 травня 2012
Київ
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1 травня горіли дві багатоповерхівки 

Київ. 4 травня. УНІАН. Протягом 30 квітня – 2 травня силами пожежно-рятувальної служби столиці було загашено 90 пожеж, врятовано двоє людей та здійснено 5 виїздів на допомогу київській міліції.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, зокрема 30 квітня сталася пожежа у  торгівельному кіоску на Голосіївському проспекті, 19.Займання сталося рано вранці на даху кіоску. Працівниця торговельної точки відразу викликала пожежників. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів кіоск з продовольчими та дитячими товарами майже повністю вигорів. За попередньою версією пожежу спричинило коротке замикання електропроводів в електрощитовій.

1 травня о 13.50 дня сталася пожежа у 16-поверховому житловому будинку на вулиці Урицького, 24 (Солом’янський район). Займання сталося на 13 поверсі в одній з квартир, в якій нікого не було. Дим розповсюдився на верхній поверх, у результаті чого мешканка оселі отруїлася чадним газом. Вогнеборці врятували 73-річну жінку і передали лікарям швидкої допомоги. Інша група евакуювала з нижніх та верхніх поверхів будинку 14 осіб.

 Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено меблі, особисті речі квартиронаймача, закопчено стіни та стелю квартири.

Подібний випадок стався того ж дня о десятій годині вечора в Дніпровському районі. У 9-поверховому житловому будинку на вул. Сулеймана Стальського, 8 в квартирі виникла пожежа. Цього разу жертвою вогню став чоловік, який заснув у ліжку з цигаркою. Обійшлося все – отруєнням чадним газом мешканця оселі, якого госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. Від вогню постраждали старі речі, закопчені стіни та стеля квартири.

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