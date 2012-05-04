9 Травня кияни побачать святковий феєрверк двадцятьма залпами

Київ. 4 травня. УНІАН. У День Перемоги, 9 Травня в Києві о 22.00 відбудеться святковий феєрверк двадцятьма залпами.

Про це йдеться у підписаному міністром оборони України Дмитром Саламатіним наказі “Про проведення святкових феєрверків на честь 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні”, повідомляє прес-служба відомства.

Відповідно до наказу, 9 травня о 22.00 феєрверки двадцятьма залпами також відбудуться у містах-героях: Одеса, Севастополь та Керч, а також у містах Вінниця, Львів, Житомир, Рівне та Дніпропетровськ.