Київ. 4 травня. УНІАН. З Київського СІЗО скоїв втечу засуджений, однак до вечора його вже було затримано.

Як поінформувала Державна пенітенціарна служба України, 3 травня, при проведенні ранкової поіменної перевірки засуджених відділення з господарського обслуговування Київського СІЗО о 6.05 годині було виявлено відсутність засудженого Віталія Кузьменка. При цьому, технічні засоби охорони та безпосередньо чатові на вежах не фіксували порушень лінії охорони.

Про це було проінформовано органи прокуратури. На базі цієї установи відбулася нарада за участю працівників апарату ДПтС України. Оперативні служби ДПтС та МВС України були зорієнтовані на якнайшвидше з’ясування місцезнаходження втікача. Були проведені пошукові роботи та внутрішня службова перевірка на предмет вивчення причин і обставин, що сприяли даній події.

О 21.39 пенітенціарна служба повідомила, що засудженого В.Кузьменка затримано.

Додатково ДПтС України інформувала, що засуджений В.Кузьменко, згідно з вироком Ставищанського районного суду Київської області, у жовтні 2010 року був засуджений за крадіжку до 3 років позбавлення волі. Враховуючи усі обставини справи на підставі ст. 75 КК України В.Кузьменка було звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки.

Однак, після порушення засудженим встановлених судом обмежень, на підставі постанови зазначеного суду від 20.03.2012 було скасовано звільнення від відбування покарання з випробуванням та направлено для відбування покарання.