Бетонні урни з центру міста прибрали задля безпеки - уточнили в КМДА

Київ. 3 травня. УНІАН. Задля безпеки киян та гостей міста у святкові дні із центру столиці було прибрано бетонні урни для сміття, йдеться у відповіді КМДА на запит УНІАН.

“Для підвищення безпеки киян та численних гостей столиці під час травневих свят за дорученням голови КМДА Олександра Попова із центральної частини Києва прибрані усі бетонні урни для сміття. Такі заходи пов’язані з трагічними подіями, що сталися нещодавно у Дніпропетровську”, - зазначається у повідомленні.

Так, бетонні урни прибрано з Хрещатика і Майдану Незалежності, парків та скверів, які розташовані у самому центрі столиці. Натомість комунальні служби встановили великогабаритні металеві баки для збору сміття на час проведення масових заходів. Наразі ж місця, де раніше стояли урни, обладнані поліетиленовими пакетами для сміття, інформують у КМДА.

“Такі заходи покликані підтримати максимальний рівень безпеки, особливо під час святкових заходів, зокрема, Дня Перемоги”, - пояснюють у міськдержадміністрації.

Міська влада просить вибачення у киян і гостей столиці за тимчасові незручності та сподівається на розуміння й усвідомлення, що такі дії спрямовані виключно на забезпечення безпеки кожного громадянина.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 травня, начальник Головного управління контролю за благоустроєм КМДА Сергій Садовой повідомив, що урни для сміття у центрі Києва було демонтовано у рамках проекту благоустрою 1,5-кілометрової зони навколо НСК “Олімпійський” до Євро-2012 з метою їхньої заміни на сучасні і такі, що відповідатимуть архітектурі.

За його словами, ця заміна планувалась вже давно. На запитання, чи не пов’язаний демонтаж урн з вибухами у Дніпропетровську, він відповів: “У мене такої інформації немає. Я займаюсь благоустроєм".

С.Садовой повідомив, що з центру міста було демонтовано протягом двох-трьох днів близько 400 урн.